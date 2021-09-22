Sanatçı Saira Peter, Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Konya'da Açıklaması

KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın doğumunun 814'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne almak üzere Konya'ya gelen Pakistan asıllı İngiliz sanatçı Saira Peter, müziğin evrenselliğine vurgu yaptı.

Konya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen, bugün başlayan ve 30 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında kentte bulunan Peter, menajerliğini üstlenen babası Zafar Francis, müzik direktörü Stephen Smith ve piyanist Paul Knight ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Peter, festivale davet edilmekten ve Konya'da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Peter, Mevlana'nın Allah'a ulaşmanın yollarından birinin müzik olduğunu öğütlediğini ve bunu yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah'a ulaşmak için müzik yapıyorum. Müzik evrensel bir dil. Müziği anlamak için herhangi bir dil bilmeye gerek yok. İçsel olarak bunu herkes anlayabilir. Müziğin etkisi her insanda farklıdır. Mevlana da Allah'ın yüce merhameti ile bu müziğin herkese ulaşması için böyle bir şey öğütlemiştir." diye konuştu.

Klasik batı müziği ve Pakistan müziği icra eden Peter, festival için özel bir beste yaptığını da söyledi.

Farsça bildiğini ama Türkçe bilmediğini dile getiren Peter, konserde okuyacağı özel bestesinin de Türkçe olduğunu aktardı.

Açıklamanın ardından Peter ve beraberindekiler Mevlevi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

18. Mistik Müzik Festivali kapsamında Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri Konya'dan tüm dünyaya ulaşacak.

Festival boyunca 9 konser icra edilecek, 30 Eylül'de Mevlana Müzesi Gülbahçesi'nde Mevlevi Sema Mukabelesi yapılacak.