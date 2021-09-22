Sanatçı Saira Peter, Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Konya'da Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanatçı Saira Peter, Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Konya'da Açıklaması

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Sanatçı Saira Peter, Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Konya'da Açıklaması

Hazreti Mevlana'nın doğumunun 814'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne almak üzere Konya'ya gelen Pakistan asıllı İngiliz sanatçı Saira Peter, müziğin evrenselliğine vurgu yaptı.

KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın doğumunun 814'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne almak üzere Konya'ya gelen Pakistan asıllı İngiliz sanatçı Saira Peter, müziğin evrenselliğine vurgu yaptı.

Konya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen, bugün başlayan ve 30 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında kentte bulunan Peter, menajerliğini üstlenen babası Zafar Francis, müzik direktörü Stephen Smith ve piyanist Paul Knight ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Peter, festivale davet edilmekten ve Konya'da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Peter, Mevlana'nın Allah'a ulaşmanın yollarından birinin müzik olduğunu öğütlediğini ve bunu yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah'a ulaşmak için müzik yapıyorum. Müzik evrensel bir dil. Müziği anlamak için herhangi bir dil bilmeye gerek yok. İçsel olarak bunu herkes anlayabilir. Müziğin etkisi her insanda farklıdır. Mevlana da Allah'ın yüce merhameti ile bu müziğin herkese ulaşması için böyle bir şey öğütlemiştir." diye konuştu.

Klasik batı müziği ve Pakistan müziği icra eden Peter, festival için özel bir beste yaptığını da söyledi.

Farsça bildiğini ama Türkçe bilmediğini dile getiren Peter, konserde okuyacağı özel bestesinin de Türkçe olduğunu aktardı.

Açıklamanın ardından Peter ve beraberindekiler Mevlevi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

18. Mistik Müzik Festivali kapsamında Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri Konya'dan tüm dünyaya ulaşacak.

Festival boyunca 9 konser icra edilecek, 30 Eylül'de Mevlana Müzesi Gülbahçesi'nde Mevlevi Sema Mukabelesi yapılacak.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Amelia Hamlin Demet Akalın
Spor Mustafa Denizli Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sanatçı Saira Peter, Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Konya'da Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:13:57. #1.12#