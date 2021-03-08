Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti
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Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti

08.03.2021 22:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti
Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti
Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti
Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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