Sanatçı Nazarkulov üç eserini tuvale yansıttı Sanatçı Yerlan Nazarkulov, Kıbrıs Sanat Müzesi için, 'Bella Pais Manastırı', 'Koloş Kalesi' ve 'Lefkoşa'nın Fethi' adlı eserlerini tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı Yerlan Nazarkulov, Kıbrıs Sanat Müzesi için, 'Bella Pais Manastırı', 'Koloş Kalesi' ve 'Lefkoşa'nın Fethi' adlı eserlerini tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden edinilen bilgiye göre, Kıbrıs'ın tarihi mekanlarından St. Barnabas Kilisesi, Hala Sultan Camii ve Girne Kapısı'nı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale yansıtan sanatçı Yerlan Nazarkulov, yine Kıbrıs'ın önemli tarihi ve turistik yerlerinden Girne'de Akdenizi kucaklayan tepelerinde yer alan orijinal adı Abbaye de la Paix olan 'Bella Pais Manastırı', Limasol'a bağlı Koloş köyünde yer alan 'Koloş Kalesi' ve Osmanlı askerleri ile Venedik askerleri arasında meydana gelen zorlu mücadeleyi tasvir ederek 'Lefkoşa'nın Fethi'ni tuvale yansıttı.

YERLAN NAZARKULOV KİMDİR?

1969 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. 1991 yılında Almatı Oral Tansykbaev Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji'nden mezun oldu. 1997 yılında Almatı'daki T. Zhurgenov Sanat Akademisi'nden mezun oldu. Uluslararası Avrasya Tasarımcılar Birliği üyesidir. 1993 ve 1994 yıllarında Almatı şehrinde ulusal sanat sergilerine katıldı. 1996 ve 1997 yıllarında Ular Galerisi'nde kişisel sanat sergilerini açtı.

1999 yılında Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Ödüllerine layık görüldü. 2008 yılında Astana kentinde düzenlenen 'Nevruz' adlı ulusal sanat sergisine katıldı. 2010-2011 yıllarında Başkanlık ödülünün sahibi oldu. 2012 yılında 'Art Nazarkul' adlı karma sanat sergisinde yer aldı. 2013 yılında Astana Artline galerisinde düzenlenen uluslararası karma sanat sergisine katıldı. 2014 yılında Astana Art Fest adlı uluslararası sanat sergisine katıldı. 2016 yılında Almatı Devlet Merkez Müzesi'nde kişisel sanat sergisini açtı.

2017 yılında Astana Ulusal Müzesi'nde kişisel bir sanat sergisini açtı. 2016-2018 yıllarında Belarus Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO'nun desteğiyle Lizbon'dan Vladivostok'a adlı uluslararası sanat sergisine katıldı. 2018 yılında Astana kentinde düzenlenen İpek Yolu adlı uluslararası sanat sergisine katıldı.

Kaynak: DHA