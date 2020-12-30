Sanatçı Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sanatçı Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:04
Sanatçı Mustafa Demirci, AA'nın

Müzisyen, şair ve yazar Mustafa Demirci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Müzisyen, şair ve yazar Mustafa Demirci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Okuduğu ilahi ve ezgilerle tanınan Demirci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Demirci, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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