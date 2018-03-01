'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun 3'üncü Heyetinden Askerlere Destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek için kurulan 'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun 3'üncü kafilesinde yer alan sporcu, müzisyen, tiyatrocu ve sinema oyuncuları, Kilis'e gitmek üzere Gaziantep'te bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın da katıldığı Gaziantep'teki programda, aralarında Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik'in de bulunduğu sporcu ve sanatçılar, Mehmetçik'e desteklerini dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, 'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun 3'üncü kafilesiyle Kilis'e gideceklerini belirterek, "Yanımızda sporcu ve sanatçı kardeşlerimiz var. Biz sadece birlikten kuvvet doğar düsturu ile sesimizin dünyaya daha kuvvetli ulaşması için buradayız. 'Ben de gelmek istiyorum' diyen sporcularımızla birlikte bu ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Oyuncu Tayfun Savlıoğlu ise "Güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin. Bu topraklar kolay alınmadı. Bizden de kimse alamaz. Birlik beraberlik için de sanatçısıyla esnafıyla mühendisiyle birbirimize sarıldığımız zaman bütün dünya önümüzde eğilecektir" diye konuştu.

Meslektaşlarını temsilen bölgede olduklarını dile getiren oyuncu Mehmet Çevik de "Biraz mantık süzgecinden geçirilen sözlerin söylenmesi gereken bir yerdeyiz. Geçen haftaki ziyaretimizde Mehmetçiklere 'Allah gazanı mübarek etsin, sırtına yel ayağına taş değmesin' dediğimizde bize cevap olarak 'Siz üzülmeyin Mehmet hocam, biz orayı hallederiz. Siz, bizim ardımızda kalanlarla uğraşın' dediler. Buradan sesleniyorum. Bu millet bir bütündür, birdir, beraberdir. Tersini düşünenlere sayısız askerlerimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Askerlerimiz atalarından aldığı derslerle bu bütünlüğü sağlamak için canlarını ortaya koymaya hazırlar" dedi.

'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu' üyeleri, basın toplantısının ardından Kilis'e hareket etti. - Gaziantep