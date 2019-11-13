Sanatçı meclis üyesinden yeni konser salonu önerisi

13.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:59

Adana'da, 40 yıldır sürdürdüğü müzik hayatına ilk kez bir "Yaşadığım Kadar" adlı single çalışması gerçekleştiren CHP Seyhan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Mustafa Fidan Vursavuş, yeni konser salonu yapılması gerektiğini söyledi.



Vursavuş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, yaptığı konuşmada, sanatla ilgili bu şehirde yapacak daha çok şey olduğunu ifade ederek, "Ben çocuktum, sanata 1979 yılında başladım. Mevcut konser salonunda konser veriyorduk. Biz hala orada konser veriyoruz. Ses düzeni itibariyle en iyi salon Adana Büyükşehir Belediyesi salonu. Bunların çoğalması, Adanalı sanatseverlerin, musiki severlerin, sanatçı dostlarımızın en büyük talebidir" dedi.



Vursavuş, "Adana'yı Türkiye'nin sanat başkenti yağacağız, bunu da hep beraber yapacağız. Çünkü biz varız. Biz varsak Adana'nın sesi yüksek çıkacak. Azeri bir arkadaşım derdi ki, sesin hep yüksekten gelsin. Bu ülkenin insanlarının sesi hep yüksekten gelecek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA