Sanatçı Koray Avcı Edirne'de konser verdi - Haberler
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Sanatçı Koray Avcı Edirne'de konser verdi

Sanatçı Koray Avcı Edirne'de konser verdi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümünü etkinlikleri kapsamında Edirne Belediyesince düzenlenen konserde sanatçı Koray Avcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

EDİRNE (AA) - Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümünü etkinlikleri kapsamında Edirne Belediyesince düzenlenen konserde sanatçı Koray Avcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen konsere soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, sanatçı Koray Avcı sevilen şarkılarını söyledi, vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konser sonunda sahneye çıkarak Avcı'ya çiçek takdim etti.

İzleyicilerden telefon ışıklarını açmalarını isteyen Gürkan, "Işıkları hiç söndürmeyin ışıklarımız hep yanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı hep yanacak bu ülkede." dedi.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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