Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi İzmir'de hayatını kaybetti
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Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi İzmir'de hayatını kaybetti

Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

12.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:00
Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi İzmir'de hayatını kaybetti

Sanatçı 'ın annesi Zelal Yıldızhan, 'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bir süre önce özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 88 yaşındaki Yıldızhan, yaşam savaşını kaybetti.

İzzet Yıldızhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlık Camisinden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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