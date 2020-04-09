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Sanatçı İrfan Gürdal, Kazaklar için internet üzerinden konser verdi - NUR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal, ev ortamında Kazaklar için internet üzerinden konser verdi.

09.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:47
Sanatçı İrfan Gürdal, Kazaklar için internet üzerinden konser verdi - NUR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal, ev ortamında Kazaklar için internet üzerinden konser verdi.

Konser, Kazakistan Ulusal Haber Ajansı Kazinform'un sitesinde yayınlandı.

Gösteriye "evde kalın" çağrısıyla başlayan Gürdal, Türk, Kazak, İranlı Kaşkay Türkleri ve diğer halkların geleneksel müzik aletlerini çalarak, Türkçe, Kazakça, Kırgızca ve diğer kardeş dillerde şarkılar söyledi.

Gürdal, Kazak internet kullanıcılarının beğeniyle karşıladığı konseri yine "evde kalın" mesajıyla tamamladı.

Sanatçı Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserle insanlara salgın nedeniyle evde oturdukları süreçte boş durmamak gerektiği mesajını vermek istediğini belirtti.

İnsanların evinde kendi alanıyla ilgili bir şeyler yapabileceğine işaret eden Gürdal, "Ben de müzisyen olarak bu tür yayınlar yaparak hem çalışmaya hem de bu motivasyonu ayakta tutmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Gürdal, Türk dünyasını gönlüne çok yakın hissettiğini ve Kazinform'un kendisine verdiği imkanı değerlendirdiğini söyledi.

Kazinform Yönetim Kurulu Başkanı Askar Umarov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina sürecinde Türk dünyasından halk müziği sanatçılarının Kazak müziksever için özel çektikleri konserleri yayınlamaya başladıklarını belirtti.

Umarov, amaçlarının karantina döneminde sanatçılarlar aracılığıyla Türk halkları arasında dayanışma mesajı vermek, geleneksel müzikleri yaygınlaştırmak olduğunu dile getirdi.

Sanatçı İrfan Gürdal, Kazaklar için internet üzerinden konser verdi - NUR

Kaynak: AA

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Sanatçı İrfan Gürdal, Kazaklar için internet üzerinden konser verdi - NUR
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