Sanatçı Hülya Koçyiğit'e "Eşref Kolçak Özel Ödülü" verildi

18.09.2019 16:50

Erzurum'un İspir ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" sona erdi.

İlçedeki Çoruh Nehri kenarında kurulan alanda İspir Kaymakamlığı ve İspir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen panayırın son gününe, Hülya Koçyiğit, Ömür Gedik, Okan Karacan'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Erzurumlu merhum sanatçı Eşref Kolçak anısına düzenlenen anma etkinliğinde Koçyiğit'e, "Eşref Kolçak Özel Ödülü" verildi.

Koçyiğit, ödül töreninde yaptığı açıklamada, ödülün kendisini için büyük bir anlam ifade ettiğini anlatarak, Kolçak'ın yerinin doldurulamayacağını söyledi.

Ödülü Türk sanat camiasının kaybettiği çınarlar adına aldığını belirten Koçyiğit, "Bu anlamlı ödül için başta İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eşref Kolçak benim için hep çok özel olmuştur. Son röportajı da bana nasip oldu, ışıklar içinde uyusun. Bu özel ödülü Türk sinemasının kaybettiği çınarlar adına alıyorum." dedi.

Panayırda, yaklaşık 350 metrekarelik alana kurulan "oba" evdeki yöresel ürünler ve tarım malzemeleri de katılımcıların ilgisini çekti.

Gürcistan ve İran Tebriz Halk oyunları ekiplerinin de gösteri sunduğu panayır tamamlandı.

Kaynak: AA