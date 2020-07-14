Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi Açıklaması
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Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi Açıklaması

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi Açıklaması
14.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:52

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Koçyiğit'e ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşlik etti.

İlk olarak "Mürekkebin İzi Yazma Eserler Seçkisi" ve "Hatt-ı Hümayun" sergilerini gezen Koçyiğit, eserler hakkında bilgi aldı.

Koçyiğit, daha sonra kütüphanenin bölümlerini gezerek, kitapları inceledi. Koçyiğit, ziyaret esnasında yanına gelen 7 yaşındaki Muhammed Mazhar Aytaç ile bir süre sohbet etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koçyiğit, ilk kez ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden çok etkilendiğini söyledi.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin yanı sıra modern mimarinin izlerini taşıyan kütüphanenin etkileyici olduğunu belirten Koçyiğit, "Cumhurbaşkanımızın 5 milyon kitap hedefine yaklaşıyor. Bugün ben de sinemayla ilgili birkaç kitap armağan etmek istiyorum kütüphaneye." dedi.

Kütüphanenin, kapısından içeri girer girmez okumaya ve araştırmaya teşvik eden bir yönü bulunduğuna işaret eden Koçyiğit, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden kütüphanenin salonlarının da ayrı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

"Gerçekten imrenilecek bir hizmet"

Hülya Koçyiğit, "Buraya, Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla Cumhuriyet'imizin 100. yılının armağanı diye bakıyorum. Gerçekten imrenilecek bir hizmet. Dolayısıyla ilk defa geldim ama galiba son olmayacak. Hayran oldum, herhalde buraya daha sık gelme imkanları araştıracağım kendime. Gerçekten özendim. Gerçi İstanbul'da da birçok kütüphanemiz var ama böyle bir kütüphaneye sahip oldukları için Ankara ve Ankaralıların büyük şanslı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kütüphanede basılı kitapların yanı sıra elektronik kitapların bulunduğunu ifade eden Koçyiğit, kendisinin kütüphaneye armağan edeceği kitapların, sinemaya hizmet eden aktör ve aktrislerin hayatlarına ilişkin olduğunu bildirdi.

Koçyiğit, kütüphane yöneticilerinin de alanında yetkin kişiler olduklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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