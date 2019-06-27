Sanatçı Haluk Levent'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret

Sanatçı Haluk Levent, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) organizasyonuyla Karadeniz Bölgesi'nde çeşitli temaslar gerçekleştiren Levent, lösemi hastası çocukları ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon'da, Zorluoğlu ile bir araya geldi.

Levent, sosyal medya hesabı üzerinden "Trabzon'dayız" tweeti üzerine Zorluoğlu'nun, "Şehrimize hoş geldiniz. Çayımızı içmeden gitmenizi istemeyiz. Hem minik yavrularımız için neler yapabileceğimizi de konuşuruz." mesajına, "Tabii ki seve seve... Az sonra oradayım." yanıtını verdi.

Levent, kentteki bir onkoloji hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, ardından Zorluoğlu ile tarihi belediye binasında bir süre görüştü.

Zorluoğlu'na, AHBAP Derneği'nin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Levent, AHBAP Trabzon ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kanserle mücadele eden çocuklar için yapılabilecek projeler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Levent, Zorluoğlu'na, ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Trabzon'a her gelişinde Zorluoğlu'nu mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.

Zorluoğlu da AHBAP Derneği'nin, Haluk Levent başkanlığında, yüksek duyarlılık içeren anlamlı projelere tanıklık ettiklerini belirterek, derneğin her üyesine gerçekleştirdikleri hayır işleri için teşekkür etti.

Zorluoğlu, belediye olarak pek çok sivil toplum kuruluşuna olduğu gibi AHBAP'a da destek vermekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA