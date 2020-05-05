Sanatçı Haluk Levent duyurdu, Ülker teyze evine kavuştu
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Sanatçı Haluk Levent duyurdu, Ülker teyze evine kavuştu

Sanatçı Haluk Levent duyurdu, Ülker teyze evine kavuştu
05.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:06

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından gündeme getirilen 76 yaşındaki Ülker Teyze, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından gündeme getirilen 76 yaşındaki Ülker Teyze, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, kendi mahallesinde yepyeni bir eve kavuşan Ülker Teyze, bugün yeni eşyalarla döşenmiş sıcacık yuvasına taşındı.

76 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün yüzü güldü. Derme çatma, ısınma imkanı olmayan ve yaşam koşulları çok zor bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ü ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı. Haluk Levent'in paylaşımının ardından harekete geçen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle Ülker Güleryüz sımsıcak bir yuvaya kavuştu. İkamet etmek istediği mahallede eve kavuşan Ülker Teyze'ye, yepyeni eşyalar alındı, evi baştan aşağı döşendi. Ülker Teyze'nin yeni evine taşınma sürecini yakından takip eden Başkan Balcı "Ülker Teyzemiz artık bize emanet. Artık onun Altındağlı kardeşleri, çocukları ve torunları var" dedi. Ülker teyzenin sağlığıyla da yakından ilgilendiklerini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Kendisine sağlıklı, hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

SICACIK BİR YUVA, YEPYENİ BİR HAYAT

Çok kısa bir süre önce, Ülker Güleryüz'ün kimsesi olmadığı için, derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Başkan Balcı, Ülker Teyze'nin yepyeni bir hayata kavuşmasının hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Ülker Teyzemizden sanatçı Haluk Levent sayesinde haberimiz oldu. Teyzemiz 76 yaşında ve kimsesizdi. Çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyordu. Haberimiz olur olmaz hemen harekete geçtik ve teyzemizle tanıştık. Ülker teyzemiz o kadar yalnızdı ki, yaşadığı hayatın zor koşulları değil, yalnızlık belini bükmüştü daha çok. Biz de kendisine, bundan böyle kocaman bir ailesi olduğunu söyledik. Altındağ'ın ve Altındağ Belediyesi'nin onu sevgiyle bağrına basacağını, Altındağ'ın altın kalpli insanlarının onu da aile bireyleri gibi benimseyeceğini anlattık. Ülker teyzemizin yüzünün güldüğünü görmek çok güzel. Artık yepyeni eşyalarla döşenmiş, sıcacık bir yuvası var. Hiç üşümeyecek, ömrünün kalan kısmını huzur içinde bu evde geçirecek inşallah."

HALUK LEVENT'TEN TEŞEKKÜR

Ülker Güleryüz'ün yeni evine kavuşmasının ardından sanatçı Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'ya teşekkür etti.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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