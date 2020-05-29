Sanatçı Hakan Sorar'dan Türkiye'nin ilk dijital instax sergisi "Through the Skin"
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Sanatçı Hakan Sorar'dan Türkiye'nin ilk dijital instax sergisi "Through the Skin"

Türkiye'nin ilk "dijital instax sergisi" Pg Art Gallery'nin yeni sanal sergi platformu Pg Online'da sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı Hakan Sorar'dan Türkiye'nin ilk dijital instax sergisi
29.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:56

Genç sanatçı Hakan Sorar'ın kişisel sergisi "Through the Skin", pandemi sebebiyle planlanan tarihte fiziksel olarak kurulmak veya ötelenmek yerine tamamıyla dijital olarak kurgulandı. Fujifilm instant print fotoğrafların yer aldığı 360 derece gezilebilen sergi, aynı zamanda VR gözlüklerle de deneyimlenebilecek.

Türkiye'nin ilk "dijital instax sergisi" 30 Mayıs Cumartesi günü onlineda izleyiciler ile buluşuyor. Genç sanatçı Hakan Sorar'ın "Through the Skin" adlı kişisel sergisinde, ağırlıklı olarak sanatçının siyah beyaz fotoğrafları yer alırken, ana mekana açılan çinilerle kaplanmış odada ise Fujifilm instax ile çekilen ve çini detaylarıyla bezenmiş dijital foto-kolajlarından oluşan bir seçki sunuluyor. İzleyiciler, sanal galeride yer alan kütüphaneden ise sanatçının sergi hazırlık süresince yararlandığı ve sanatsal görüşünün temellerini oluşturan kaynak kitaplara erişebiliyor.

Kaynak: Bültenler

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