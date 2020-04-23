Sanatçı Hakan Alkar, 23 Nisan coşkusunu oğluyla türkü söyleyerek yaşadı Grup Laçin'in solistliğini de yapan sanatçı Hakan Alkar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunda bağlama çalıp 10 yaşındaki oğluyla türküler seslendirdi.

Grup Laçin'in solistliğini de yapan sanatçı Hakan Alkar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunda bağlama çalıp 10 yaşındaki oğluyla türküler seslendirdi. Buca ilçesinde yaşayan Alkar, ilkokul öğrencisi oğlu için evinin balkonunda etkinlik düzenledi. Hakan Alkar bağlama çalarken oğlu da okul şarkıları ve türküler seslendirdi. Aile üyeleri, saat 21.00'de de İstiklal Marşı'na katıldı. Kaynak: AA