Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
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Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi

Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Hadise, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahne aldı.

Sanatçı Hadise, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahne aldı.

Gölbaşı Belediyesince Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ağustos ayı Türk'ün zafer ayıdır. Türk milleti bu ayda birçok zafer elde etti. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk tarihinde çok önemli günlerdir. Bugün de 30 Ağustos Zaferi'nin kutlaması için hep birlikte buradayız. Allah bu millete bu zaferleri hep daim kılsın." dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise "30 Ağustos Zaferi, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla buyun eğmeyeceğinin ilan edildiği, milletin ordusuyla bütünleştiği ve gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir büyük mücadelenin tarihidir." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de "Türk milleti büyüktür, tarihi de ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük de ahlaktan, akıldan, adaletten, hoşgörüden ve mücadeleci ruhtandır. Bunun en son örneği de bu büyük zaferi bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu vesile ile hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Hadise sahne aldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde, Gölbaşı Belediyesinin tamamlanan projelerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterildi, Gölbaşı Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri gösteri sundu.

Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi
Sanatçı Hadise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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