Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı
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Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Yerel

Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı Nilüfer Belediyesi'nin Güz Konserleri'nde sahne alan Göksel Bursalılara unutulmaz gece yaşattı.

Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin Güz Konserleri'nde sahne alan Göksel Bursalılara unutulmaz gece yaşattı.

Güz Konserlerinde bu defa Göksel sahne aldı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla sevenlerine renkli bir gece yaşattı. Güz konserlerinin ikincisinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Göksel sahne aldı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki konsere Göksel hayranları yoğun ilgi gösterdi. Performansıyla hayranlarının gönlünü fetheden Göksel, uzun bir aradan sonra Bursa'da sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuara yer veren Göksel, "Dudaklarında Arzu", "Sabır", "Yalnız Kuş", "Sen Orda Yoksun" ve "Denize Bıraktım" gibi sevilen şarkılarını söyledi. Alanı dolduran müzik tutkunları da birçok parçada sanatçıya eşlik etti. Konsere katılanlara keyifli bir gece yaşatan Göksel, sevenlerinden bol bol alkış aldı.

Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı
Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı
Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı
Sanatçı Göksel, Güz Konserleri'nde sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

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