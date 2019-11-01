Sanatçı gençten yer çekimi ile taş dengeleme

01.11.2019 16:28

Erdek'te yaşayan ve değişik şekillerdeki taşları üst üste koyup yapıştırıcı veya ona benzer bir şey kullanmadan tamamen yer çekimi ile dengede tutabilen Ali Rıza Köseoğlu görenleri şaşırtıyor.



Erdek İlçesi Kurbağalı Dere Plaj bölgesinde, taşları kullanarak doğru denge noktalarıyla farklı tasarım ve yerleştirmeler yapan Ali Rıza Köseoğlu isimli genç, taş dengeleme sanatını vatandaşlara tanıtıyor. Ali Rıza Köseoğlu isimli taş ustası, bu sanatı icra ederken en önemli unsurun odak olduğunu, aynı zamanda uygulama sırasında müthiş bir dinginlik ve huzur hissettiğini söylüyor. Bu hobisini stresten uzaklaşmak, eğlence ve meditasyon olarak tanımlayan Köseoğlu, çevredeki insanların şaşkın ve meraklı bakışları arasında dizdiği taşları üst üste koyarak farklı görüntüler oluşturuyor. Kocaeli'den Erdek'e geldiğini söyleyen Ali Rıza Köseoğlu, taş dengeleme sanatını sergilerken, vatandaşların bahşiş kutusuna attığı paralar ile sokak hayvanlarına mama aldığını dile getiriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA