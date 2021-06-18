Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu
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Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Haberler | Güncel

Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu Kadırga Sanat Galerisi "ARA-YAN" isimli sergiye ev sahipliği yaptı Fatih'te Kadırga Sanat Galerisi'nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu'nun eserlerinden oluşan 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu

Kadırga Sanat Galerisi "ARA-YAN" isimli sergiye ev sahipliği yaptı

İSTANBUL - Fatih'te Kadırga Sanat Galerisi'nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu'nun eserlerinden oluşan 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 24 eserden oluşan sergi 28 Ağustosa kadar ziyaret edilebilecek.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu'nun eserlerinden oluşan 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Geleneksel sanatlardan izler taşıyan, kök metaforların çağdaş sanatla yeniden yorumlandığı sergi, 24 eserden oluşuyor. Kadim olanın felsefesiyle çağdaş olanın tekniğinin bir araya geldiği ARA-YAN sergisi, kağıt ve fırça kullanılmadan oluşturulan heykel ve tablolardan meydana geliyor. Sanatsever izleyiciler ARA-YAN sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine, folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün metaforlarla bir araya getirildiği eserleri görebilecek. Kendine özgü üslubu ile yaşadığı kültürü çağdaş bir yorum ve çeşitlilikle sunan Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisine 28 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Kültüre ve sanata yaptığımız yatırımlar geleceğimizi inşa edecek"

Sergi açılışında konuşan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, "Kadırga sanat galerilerinde tertip edilen "ARA-YAN" isimli sergimize hoş geldiniz. Fatih Belediyesi olarak sanatın toplumla bağını çok önemsiyoruz. Kültüre ve sanata yaptığımız yatırımlar geleceğimizi inşa edecek. Gelenekselden, modern sanata hepsine değer veriyoruz. Bu günkü etkinliğimiz bu çabamıza bir örnektir. Geleneksel sanatlarımızdan iz taşıyan ve 24 eserden oluşan "ARA-YAN" sergisini Fatihli sanatseverlerin ilgisine sunmaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Geleneksel sanat üzerine çalışmalar yapan biri olarak çağdaş işler yapmam hoşlarına gitti"

ARA-YAN Segisi sanatçısı Ömer Fatihoğlu, "Bu 24 eseri daha önce oluşturduğum kavramlarla pandemide yaptım. Eserlerde farklı başlıklar kulandık. Yazı, motif, peygamber kıssaları, üçlemeleri üzerinde kurduk. Bu üçlemeler ile de ortak bir kavram oluşturduk. Tamamen kendime özgü bir şekilde çalıştım. Fırça ve kağıt kullanmadım. Eğer işçiliğim fikirlerimin önüne geçseydi, kendime ihanet etmiş olurdum. Tepkiler çok iyi insanlar biraz şaşırdılar birazda beklemiyorlardı. Geleneksel sanat üzerine çalışmalar yapan biri olarak çağdaş işler yapmam hoşlarına gitti. Sergi 28 Ağustosa kadar açık" dedi.

Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerle buluştu
Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerle buluştu
Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerle buluştu
Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog

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Sanatçı Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu - Haberler
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