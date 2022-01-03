Sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" sergisi 15 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Çağdaş malzemelerle eserlerinin içinde farklı hikayeler ile katmanlar oluşturan sanatçı Engin Beyaz'ın "Sanal Kütüphane" adlı kişisel sergisi, 15 Ocak'ta Galeri Diani'de açılacak.

Toplumsal açmazlara kendine özgü bakışıyla sanat üretme amacında olan Beyaz, eserleriyle toplumda farkındalık oluşturma çabasında olduğunu belirtiyor.

Geçen yıl ekim ayında Galeri Diani ile katıldığı Contemporary İstanbul Fuarı'nda yine "Sanal Kütüphane" başlığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Beyaz, sanatında, geçmişin kütüphanelerini güncel sanal kütüphanelerle, geçmiş ideaları güncel idealarla örtüştürürken geçmişin mitleriyle güncel mitler arasında köprüler kurmaya çalışıyor.

Eserlerinin çoğunda Platon'un mağarasını ve buna bağlı idealar dünyasını katmanlı şekilde ele alan Beyaz, ayrıca Sırp edebiyatının önde gelen yazarlarından Zoran Zivkovic'in 2003 yılında Dünya Fantezi Ödülüne değer görülen "Başka Zaman Kütüphaneleri" adlı eserine odaklanıyor.

Sergi kapsamında sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla 22 Ocak'ta bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Sergi, 3 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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