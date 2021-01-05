Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı
05.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:39
Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altugˆ, dün otomobiliyle Ortako¨y sahil yolunda kaza yaptı.
Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altugˆ, dün otomobiliyle Ortako¨y sahil yolunda kaza yaptı.
Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.
Kaynak: Hürriyet