Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı

Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altugˆ, dün otomobiliyle Ortako¨y sahil yolunda kaza yaptı.

Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altugˆ, dün otomobiliyle Ortako¨y sahil yolunda kaza yaptı.

Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.

Kaynak: Hürriyet