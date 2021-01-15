Sanatçı Ela Kaya'dan sokak hayvanlarına yardım çağrısı
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Sanatçı Ela Kaya'dan sokak hayvanlarına yardım çağrısı

15.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:15
Sanatçı Ela Kaya'dan sokak hayvanlarına yardım çağrısı

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ''Bi zerre'' isimli şarkısıyla dikkat çeken sanatçı Ela Kaya sokak hayvanlarına yardım çağrısında bulunda.

Koronavirüs sebebiyle hepimizin eve kapandığı bu zorlu dönemde sokaktaki hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğine dikkat çeken Ela Kaya, "Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve beraber yaşadığımız diğer canlıları da unutmamalıyız " dedi.

"SADECE 20 DAKİKAMIZI AYIRSAK YETER"

Genç şarkıcı "Sadece günde 20 dakikamızı ayırarak birçok sokak hayvanının yiyecek problemini çözebiliriz, gerçekten çok zor değil" diyerek hayranlarına yardım için çağrıda bulundu.

Sanatçı Ela Kaya'dan sokak hayvanlarına yardım çağrısı
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