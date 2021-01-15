Sanatçı Ela Kaya'dan sokak hayvanlarına yardım çağrısı

Koronavirüs sebebiyle hepimizin eve kapandığı bu zorlu dönemde sokaktaki hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğine dikkat çeken Ela Kaya, "Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve beraber yaşadığımız diğer canlıları da unutmamalıyız " dedi.

"SADECE 20 DAKİKAMIZI AYIRSAK YETER"

Genç şarkıcı "Sadece günde 20 dakikamızı ayırarak birçok sokak hayvanının yiyecek problemini çözebiliriz, gerçekten çok zor değil" diyerek hayranlarına yardım için çağrıda bulundu.