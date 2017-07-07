Sanatçı Edip Akbayram, Nikah Şahitliği Yaptı

Ünlü ses sanatçısı Edip Akbayram, Avanos'ta bir çiftin nikah şahitliğini yaptı.



Avanos Belediyesi Nikah Salonu'nda Sinem Özüberk ve Onur Temmuz Görürgöz çiftinin nikah töreni düzenlendi. Ünlü ses sanatçısı Edip Akbayram da çiftin nikah şahitliğini yaptı.



Damadın nikah şahidi olarak törene katılan Akbayram, resmi nikah işlemlerinin ardından çifti tebrik ederek, aile cüzdanını geline verdi.



Akbayram, genç çiftin nikah şahitliğini yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, çiftten ömür boyunca birbirlerini kırmamaları için söz istedi.