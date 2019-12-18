Sanatçı Dilek Wınchester Arter'de "akıntıya karşı" konuşacak

18.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:36

Altan Gürman sergisi bağlamında düzenlenen etkinlikte Winchester, atölye ortamında yaratıcı üretim, eleştirel değerlendirme ve grup dinamikleri üzerine konuşacak.

Arter'de devam eden Altan Gürman (1935-1976) retrospektif sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1969 yılında faaliyete geçen Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü'nün kurucu kadrosunda yer alan sanatçının pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor. Arter Öğrenme Programı, yer verdiği arşiv belgeleriyle sanatçının eğitim yaklaşımını da yakından incelemeyi mümkün kılan sergiden yola çıkan bir dizi konuşma gerçekleştirerek güncel sanat ve tasarım eğitimi yaklaşımlarını tartışmaya açıyor.

Konuşma dizisinin son etkinliği, 2013 yılından bu yana Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde renk üzerine ders vermekte olan sanatçı ve eğitmen Dilek Winchester'ın 26 Aralık 2019 Perşembe akşamı 19:00'da gerçekleştireceği "Akıntıya Karşı" başlıklı konuşma olacak. Winchester, "Odağı nesne üretimi olmayan bir sanatçı temel sanat eğitimi derslerine girerse ne olur?" sorusuyla başlayarak temel sanat eğitimi bağlamında atölye ortamında yaratıcı üretim, eleştirel değerlendirme ve grup dinamikleri üzerine konuşacak. Ayrıca, O'Sanat Öğrenci Topluluğu ve temel sanat eğitimi uygulamalarının da yer aldığı Öğrenci Çalışmaları Koleksiyonu hakkında bilgi verecek. Arter Atölye'de gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Arter'e Taksim'den ve Tepebaşı'ndan, Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar'ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor. Arter Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 11:00–19:00; Perşembe günleri ise 11:00–20:00 saatleri arasında ziyarete açık. Sergiler, her ayın ilk Cumartesi günü "Uzun Cumartesi" kapsamında 11:00–24:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Arter sergileri, Kurumsal Sponsor Tüpraş'ın desteğiyle Ocak 2020'ye kadar ücretsiz olarak görülebiliyor.

Kaynak: Bültenler