Sanatçı Çağlar Makedonya'da Konser Verdi

Caz müzik sanatçısı Elif Çağlar, Makedonya'da konser verdi.



Çağlar, 18. Üsküp Sonbahar Müzik Festivali çerçevesinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Orduevi'nde sahne aldı.



Üç kişilik ekibi ile sanatseverlerle buluşan Çağlar'ın performansına Üsküplüler yoğun ilgi gösterdi.



Sanatseverlerden yoğun alkış alan Çağlar, konserde kendi albümünden derlemelere yer verdi.



Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Makedonya arasında derin ve dostane ilişkilerin olduğunu söyledi.



Bu dostane ilişkilerin neticelerinin, gerçekleştirdikleri ve destek verdikleri dil, kültür, sanat ve bilim alanlarındaki faaliyetler üzerinden görülebildiğini kaydeden Şeker, "Bu ilişkilerin artarak devam etmesini istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü olarak Makedonya'da bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.



Şeker, dostane ilişkilerin devamı için zaman zaman Makedon kurumlarının düzenledikleri festivallere dünya çapında tanınmış Türk sanatçılarını getirerek destek verdiklerini kaydetti.



Üsküp Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Nikola Gligorov da Çağlar'ın sesini "muhteşem" şeklinde nitelendirerek, Çağlar ve ekibini misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Gligorov, festivalin yapılmasına katkıda bulunan Makedonya Kültür Bakanlığı, Üsküp Belediyesi ve YEE'ye teşekkürlerini iletti.