Sanatçı Burhan Doğançay'ın 92. doğum günü, Doğançay Müzesi'nde kutlanacak
Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden, ressam ve fotoğrafçı Burhan Doğançay'ın 92. doğum günü, 11 Eylül'de kutlanacak.
Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden, ressam ve fotoğrafçı Burhan Doğançay'ın 92. doğum günü, 11 Eylül'de kutlanacak.
Doğançay Müzesinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı, "Sınırlar Kalkıyor" başlıklı programın ilk söyleşisinde anılacak.
Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu'nun "Analojik ve Eşzamanlılık Bakış Açısıyla Sanat Tarihi Araştırmaları" başlıklı söyleşi yapacağı etkinlik, 15.00'te gerçekleştirilecek.
Dünyayı etkisi altına alan salgının getirdiği olumsuz etkilerini sanatla dağıtabilmek amacıyla müzede yapılacak etkinlik, sanat ve kültür alanındaki öğrencileri, alan profesyonellerini ve akademisyenleri, soru cevap ortamında buluşturacak.
Söyleşinin ardından Müze Sorumlusu Maide Kasapoğlu eşliğinde, Burhan Doğançay'ın hayatı ve eserlerini inceleme fırsatı sunan müze turu yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk