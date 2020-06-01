Sanatçı Beyza Akıncı Kaplan'ın yeni eseri koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekti Yeni eserini sanat severlerin beğenisine sunan Beyza Akıncı Kaplan, "Londra, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'den sanatçıyı yakın takibe alan koleksiyonerler eser için görüşmelere başladılar" dedi.

Sanatçı Beyza Akıncı Kaplan yeni eserini sanat severlerin beğenisine sundu. Klasik sanatlar ezgileri ile bezenen eser muadillerine oranla tasarım ve görsel olarak sanatçının farklılığını net bir şekilde yansıtıyor. Eserin içeriğinde Kuran-ı Kerim'in ilk sahifesi dış kasımdaki esere özel tasarlanmış olan hat sanatında ise Kuran'ın farkının ayetle anlatıldığı bir metin var.

85*85 ölçülerindeki bu eserin iç kısmında klasik dönemlerden safavi devrine uygun bir tasarımla serlevha tasarladığını belirten Kaplan, "Bunun nedeni Kuranı Kerim'in kadim geçmişine vurgu yapmak istememdir. Eserin dış halkasındaki hat tasarımında ise İsra 88. Ayet 'Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir' yazmaktadır" ifadesini kullandı.

HAT YAZISINI HATTATLARA YAZDIRDI

Açıklamasının devamında "Beni takip eden sanat severler bilir tasarımı hayalimde canlandırır ardından içine hat yazısını kıymetli hattatlarımıza yazdırırım" diyen Kaplan, şöyle devam etti: "Bunun nedeni şahsıma özel farklı bir eser icra etmek istememdir. İç kısım klasik dönem tarzı ile bezenmişken dış kısım daha gümümüzle uyumlu bir tasarım ile yapılmıştır bunun nedeni ise Kuranı Kerim'in geçmişten günümüze değişmez bütünlüğünü ve tüm çağlara uygunluğunu vurgulamaktır. Ben bir serlevha süslemek istemedim , ben eserimde Kuran'ı Kerim'in yadsınamaz önemini ve farklılığına dikkat çekmek istedim , umarım yerini bulmuştur. Sergiden önce paylaşmak istemiyordum fakat böyle özel bir eserin Kadir gecesi ve eserle bağdaşan bir günde bitmesi nedeni ile paylaşmak istedim.

KOLEKSİYONERLERLE GÖRÜŞME HALİNDE

Özel bir çalışma ile yapılan bu eserde kağıt üzeri goaj boya, akrilik, 24 ayar ve 18 ayar gerçek altın kullanılarak icra edilmiştir. Londra, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'den sanatçıyı yakın takibe alan koleksiyonerler eser için görüşmelere başladılar."

Sanatçı Erenköydeki atölyesinde çalışmaktadır. Instagramda da eserlerini paylaşan sanatçıya beyzaakincikaplan İnstagram hesabından ve beyzaakincikaplan@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.