Sanatçı Beyazıt Öztürk'ten Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
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Sanatçı Beyazıt Öztürk'ten Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sanatçı Beyazıt Öztürk'ten Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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