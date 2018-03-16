Sanatçı Banksy'den Tutuklu Gazeteci ve Sanatçı Zehra Doğan'a Destek
Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, New York'da yaptığı yaklaşık 20 metre boyundaki duvar resmiyle Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın aldığı cezaya dikkat çekmeye çalıştı.
Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, New York'da yaptığı yaklaşık 20 metre boyundaki duvar resmiyle Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın aldığı cezaya dikkat çekmeye çalıştı.
Kaynak: Euronews.com