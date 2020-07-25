Sanatçı Aslı Hünel sağlık çalışanı çiftin nikah şahidi
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Sanatçı Aslı Hünel sağlık çalışanı çiftin nikah şahidi

Talks Tuzla'ya katılan Aslı Hünel, salgın nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına minnetini dile getirmiş, özveri ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Bir sağlık çalışanının düğününde sahne alacağım" sözünü vermişti.

Sanatçı Aslı Hünel sağlık çalışanı çiftin nikah şahidi
25.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:05

Talks Tuzla'ya katılan Aslı Hünel, salgın nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına minnetini dile getirmiş, özveri ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Bir sağlık çalışanının düğününde sahne alacağım" sözünü vermişti.

Türk sanat müziğinin temsilcilerinden Aslı Hünel, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya verdiği sözü tuttu ve 23 Temmuz Perşembe akşamı Tuzla Devlet Hastanesi'nde çalışan çiftin hem nikah şahidi oldu hem de çiftin düğününde sahne aldı.

Dünya evine giren çiftler, nikah töreninin ardından ilk danslarını Aslı Hünel'in son şarkısı 'Bir Nefes" ile yaptı. Aslı Hünel, "Bir nefesin ne kadar önemli olduğunu anladığımız şu zorlu dönemde benim de şarkımın adı 'Bir Nefes' ama sizin aşkınız sonsuz olsun" diyerek en sevilen şarkılarını seslendirdi.

"Çok uğurluyumdur. Şahitliğim size uğur getirsin. Ben 40'ımdan sonra evlendim" diyen Aslı Hünel, "Verilen sözün arkasında durmak erdemliktir. Ben de bir an önce sözümü yerine getirmek istedim" diyerek şöyle devam etti: "Yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde biraz da moral olsun istedim. Hastane ortamında nikah töreninin düzenlenmesi beni çok duygulandırdı ve çok etkiledi. Verdiğim sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Genç kardeşlerimize sonsuz mutluluklar diliyorum. Birçok arkadaşımın, aile dostlarımızın nikah şahidi oldum. Çok uğurlu geldiği söylendi, çok mutlu gidiyor evlilikleri. Diliyorum bu aile için de geçerli olsun. Onlar da çok mutlu olsunlar inşallah. Tuzla'ya çok önemli katkıları olan kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'ya çok güzellikler kattı. Tuzla seven bir sanatçı olarak kendisine ben de buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Pandemi sürecinde canları pahasına bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya gayret ettik. Aslı Hanım ile birlikte sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsun teşekkür etmek için Aslı Hanım'ın öncülüğünde vermiş olduğumuz sözü tutmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum " dedi.

Çok mutlu olduklarını söyleyen çift Tuzla Belediyesi ve Sanatçı Aslı Hünel'e çok teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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