Sanatçı adaylarının eserleri görücüye çıktı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, resim, heykel, seramik, grafik, geleneksel Türk sanatları ile sahne sanatları alanında ürettiği farklı ve ilginç çalışmalar, "2019 Mezuniyet Sergi Töreni"nde beğeniye sunuldu.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanındaki sergide, öğrencilerin atölye çalışmalarında yağlı boya, özgün baskı, vitray ve cam, fresko, mozaik, metal, ahşap, taş ile beton benzeri maddeleri kullandığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin kültürünü yansıtan çalışmaları ziyarete açıldı.

Sergide, eğitimlerinde sanatsal alanda aldıkları teorik bilgileri atölye çalışmalarıyla pekiştiren öğrencilerin 4 yılın ardından ürettiği resim, heykel, seramik, grafik, geleneksel Türk sanatları ile sahne sanatları alanındaki ilginç ve farklı 180 çalışması yer aldı.

Akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergideki öğrencilerin sanatsal yapıtları, serginin ardından başta üniversitenin yerleşkesi olmak üzere kamu ve kurumlarına yerleştirilerek buralara estetik kazandırılacak.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, fakültelerinden mezun olacak öğrencilerin 4 yıllık eğitim ve birikiminin ardından oluştuğunu ifade etti.

Öğrencilerin sergilediği çalışmaların örneğinin fakülte arşivinde saklandığını belirten Bulat, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimizin sergideki çalışmaları başka şehir, kamu ve kurumlarda da sergileniyor. Öğrencilerimiz Erzurum'un yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı kültürünün konu alındığı eserleri çağdaş şekilde yorumluyor. Öğrencilerimiz günümüzün sanat anlayışı ile yapıtlar ortaya koyuyor, kendi tasarım ve hayal güçlerini ortaya koyup ürettikleri projelerle mezun oluyor. Bu mezuniyet projeleri onların 4 yıllık eğitimin sürecinin tamamlandığını gösteriyor."

Fakültenin heykel bölümü öğrencisi Murat Arslan da akademisyenlerden aldığı dersler kapsamında sanatsal yapı ürettiğini belirtti.

Arslan, "4 yıl boyunca aldığımız eğitimler sonucunda ürettiğimiz yapıtlarla sergi düzenlendik. Hocalarımızla burada usta çırak ilişkisiyle metal, taş, ahşap ve benzeri ürünleri kullanarak heykeller ürettik. Sanatın çırakları olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yıl sonu sergimize yoğun ilgi var. Ziyaretçiler eserlerimizi satın almak istiyor. Biz de bu sayede yaptığımız işleri pazarlamaya adım atmış oluyoruz. Sergide rengarenk çalışmalarımız var." dedi

Kaynak: AA