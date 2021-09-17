Sanata hayat veren ellere özel festival - Haberler
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Sanata hayat veren ellere özel festival

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Sanata hayat veren ellere özel festival

17 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİSanata hayat veren ellere özel festivalBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), 15. yılını "Sanata Hayat Veren Eller" temasıyla hazırladığı Türkiye'nin en büyük atölye çalışması etkinliği BUSMEK FEST'21 Festivali ile kutlayacak.

17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Sanata hayat veren ellere özel festival

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), 15. yılını "Sanata Hayat Veren Eller" temasıyla hazırladığı Türkiye'nin en büyük atölye çalışması etkinliği BUSMEK FEST'21 Festivali ile kutlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK aracılığıyla yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor. 27 farklı mekanda 350 branşla hizmet vermeye devam eden BUSMEK, yılda 30. 000 kursiyeriye ulaşırken, bugüne kadar toplam 300. 000'e yakın kursiyere eğitim verdi. 2021-2022 eğitim döneminde 400 grupta nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam eden BUSMEK, 4 Ekim'de kapılarını tekrar kursiyerlere açmaya hazırlanıyor. Kayıt yaptırmak isteyenler busmek. bursa. bel. tr adresindeki "Online Başvuru" kısmına tıklayarak başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda android tabanlı mobil uygulamalar da cep telefonlarına indirebilir ve 'Online Başvuru' bölümünden ön kayıt yapabilirler.

Öte yandan BUSMEK, 15. yılına özel olarak Türkiye'nin en büyük atölye çalışmasını yapmaya hazırlanıyor. "Sanata Hayat Veren Eller" temasıyla hazırlanan BUSMEK FEST'21 Festivali, 26 Eylül Pazar Günü Saat 10. 00'da Merinos Parkı'nda düzenlenecek. Festivalde birbirinden farklı 150 branşın yer alırken, atölye çalışmaları ücretsiz yapılacak. Atölye çalışmalarına katılmak için BUSMEK web sitesinden online başvuru yapılabilirken, Merinos Kurs Merkezi'ndeki branşlardan (workshop) bir seçilebiliyor. Vatandaşlar, en fazla 2 farklı atölye çalışmasına katılabilecek. Ayrıca ikinci bir branşa katılmak isteyenler en yakın kurs merkezimize giderek başvuru yapabilir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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