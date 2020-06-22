Sanata girişimcilik kattı, hayallerine kavuştu
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Sanata girişimcilik kattı, hayallerine kavuştu

Uşak'ta yaşayan Gözde Ayçiçek, biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra mesleğini yapamayınca vaktini 'amigurumi' denilen örgü bebekleri yaparak geçirmeye başladı.

Sanata girişimcilik kattı, hayallerine kavuştu
22.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10

Uşak'ta yaşayan Gözde Ayçiçek, biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra mesleğini yapamayınca vaktini 'amigurumi' denilen örgü bebekleri yaparak geçirmeye başladı. Genç girişimci şimdi ise yeteneğini ticarete dökerek hayali olan sanat atölyesini kurdu.

Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Gözde Ayçiçek, biyoloji bölümünü bitirdikten sonra ailesinin yanına geldi. İş imkanı bulamadığı için mesleğini yapamayan Ayçiçek annesinin internetten bakarak öğrendiği 'amigurumi' denilen örgü bebekleri, annesiyle girdiği bir iddia sonucu kendi de yapmaya başladı. Bir süre sonra kendisini oldukça geliştiren Ayçiçek, annesinin hobisini kendi mesleğine çevirmeye karar verdi. Bu işe başladıktan sonra sanat atölyesi kurma hayali olan Ayçiçek'in girişimciliğiyle kısa sürede hayalini gerçekleştirdi. Sanatın her dalında çalışmalar yapacağını söyleyen Ayçiçek açtığı sanat atölyesinin herkese hitap ettiğini söyledi.

"Tek göz odaya yetmemeye başladım"

Ayçiçek, en başta atölye kurmak gibi bir hayalinin olmadığını ancak zamanla kendini geliştirdiği ve sevdiği mesleği yapmak istediğini belirtti. Ayçiçek konuşmasında şunları söyledi:

"Kendimi geliştirdikçe evde bana ayrılan odaya yetmemeye başladım. Sonrasında kendime küçük, tek odalı bir yer tutmak ve orayı atölye haline getirmek istedim. Zamanla daha büyük, daha kapsamlı yalnızca örgü bebek yapılan yer değil de sanatın başka dallarıyla da ilgilenenler için çalışabileceği bir atölye kurdum. Odaları resim odası, el iş odası ve toplantı-kitap okuma odası olarak ayırdık. Atölyede çalışma yapanlar veya dışarıdan gelenler için bahçede düzenleme yaptık. Amacımız burada insanların kendi hobilerini rahatça yapabilmeleri."

"Hedefim geniş çaplı işler yapabilmek"

Kurduğu atölyenin hayali olduğunu ve gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydeden Ayçiçek, kapısının herkese açık olduğuna değinerek, "Burası benim hayalimdi. İlk olarak yaptıklarımı birilerine göstermeyi başardım ve kendime ait yerim de oldu. Bundan sonraki hedefimse daha geniş çaplı işler yapabilmek ve korkup yeteneklerimizden vazgeçmek yerine üstüne gidince olduğunu insanlara göstermek" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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