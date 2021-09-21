Sanat yönetmeni Ünal, Altın Koza Film Festivalinden ikinci kez ödül almanın mutluluğunu yaşıyor - Haberler
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Sanat yönetmeni Ünal, Altın Koza Film Festivalinden ikinci kez ödül almanın mutluluğunu yaşıyor

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Sanat yönetmeni Ünal, Altın Koza Film Festivalinden ikinci kez ödül almanın mutluluğunu yaşıyor

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Koridor filmindeki başarısıyla "En İyi Sanat Yönetmeni" seçilen Devrim Ömer Ünal, jüri üyelerine teşekkür etti.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Koridor filmindeki başarısıyla "En İyi Sanat Yönetmeni" seçilen Devrim Ömer Ünal, jüri üyelerine teşekkür etti.

Ünal, yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13-19 Eylül'de düzenlenen festivalden Koridor filminin üç farklı kategoriden ödülle döndüğünü belirtti.

Yönetmenliğini Erkan Tahhuşoğlu'nun yaptığı filmin En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldüğünü kaydeden Ünal, "Sanat yönetmenliğini yaptığım filmden ödül aldığım için çok mutluyum. 26. Altın Koza'da da Aden filmiyle ödül almıştım, bu ikinci oldu, gururluyum." ifadesini kullandı.

Ünal, 12 yıldır sektörde olduğunu ve 2016'da da 53. Antalya Film Festivali'nde Rauf filmiyle ödül aldığını belirtti.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sanat yönetmeni Ünal, Altın Koza Film Festivalinden ikinci kez ödül almanın mutluluğunu yaşıyor - Haberler
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