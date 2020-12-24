Sanat ve moda buluştu

Cihan Nacar'ın defilesi, Kiev merkezde bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi'nde kurulan 136 metrelik dev podyumda gerçekleştirildi.

Cihan Nacar'ın defilesi, Kiev merkezde bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi'nde kurulan 136 metrelik dev podyumda gerçekleştirildi.

40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası'nın Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı bestesini canlı olarak çaldığı defilenin açılışında ve kapanışında Deniz Akkaya podyuma çıktı. Etkinlik, yakında dijital platformda yayınlanacak.

Kaynak: Hürriyet