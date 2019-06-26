İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen "Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak" konferansı başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Feriye'de gerçekleştirilen konferansın açılışında, kültürün Ankara'nın resmi havası içerisinde, üst yapıdan düzenlenebilecek bir kanal olmadığını söyledi.

Kültür için ayakların yere basması gerektiğini vurgulayan Dursun, "Çok fazla havada olmamanız lazım. Ankara'nın resmi ve İstanbul'un elitist havadan baktığının dışında başka bir dünya ve başka bir Türkiye var. Bu başka Türkiye'yi de oturarak, makamda bulunarak anlamak mümkün değil. Sahaya çıkmak lazım." dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise konferansa katılan herkese teşekkür ederek, "Ulusal ve yerel hükümetlerin ve kültürel sektördeki paydaşların bir odada toplanması çok güzel. Türkiye'nin kültürel potansiyeli muazzam. İş birliğiyle çok daha fazlasına ulaşabiliriz." açıklamasında bulundu.

"Ne kadar şanslıyız ki Türkiye ve Hollanda arasındaki bu köprü hiç yıkılmadı"

Türkiye ve Hollanda arasındaki bağların tarihte çok gerilere dayandığını ve bu ilişkinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kwaasteniet, şunları kaydetti:

"Kültür toplumlar arsında önemli bir role sahiptir. Özellikle iki ülke arasında diplomatik krizlerin olduğu dönemlerde... Kültür en son yıkılacak köprüdür. Ne kadar şanslıyız ki Türkiye ve Hollanda arasındaki bu köprü hiç yıkılmadı. Gittikçe kutuplaşan dünyada, insanların ve toplumların kendi dijital dünyalarına gömüldüğü günümüzde, sanat ve kültürün önemi artmaktadır. Bugün ve yarın aramızdaki bağlantıları kültür ve sanat aracılığıyla nasıl geliştirebiliriz onu tartışacağız."

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Quirine van der Hoeven da Türkiye'nin kendisi gibi kültürü seven insanlar için mükemmel bir ülke olduğunu, tarihinden ve kültürel mirasından çok etkilendiğini söyledi.

Projede Türkiye ve Hollanda kültürünü karşılıklı iş birliğiyle geliştirmeyi amaçladıklarına değinen Quirine van der Hoeven, "Kültürün gücünü insanları birleştirmek için kullanmak en önemli amaçlarımızdan biri. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bunu hedefliyoruz. Bugün ve yarın gerçekleşecek konferanslarda olduğu gibi, insanları bir araya getirecek projeleri destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise Türkiye ile Hollanda arasındaki kültürel bağları kuvvetlendirmek için yola çıkılan bir proje kapsamında bugüne gelindiğini ve yol üstünde sadece ülkeler arasında değil, çok farklı boyutlarda da yeni bağlar kurulduğunu anlattı.

Taner, konferansta birçok farklı kavramın konuşulacağını hatırlatarak, "15 ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanında 19 şehri ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde kültür-sanat dünyasını kuran ve yaşatan aktörlerle bir araya geldik. Bugün onların deneyimlerini burada dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak"

İki gün boyunca sürecek konferansta sürdürülebilir şehirlerden kültürel mirasa, festivallerden kültür yönetimine farklı başlıklar konuşulacak.

Türkiye'nin dört bir yanından ve Hollanda'dan kültür kurumları ile yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 40 katılımcının bir araya geldiği etkinlik, 7 oturumdan oluşacak.

Farklı temalar etrafında düzenlenecek oturumlarda, araştırma projesi kapsamında ziyaret edilen 19 şehirden konuşmacıların yanı sıra Hollanda ve İstanbul'dan katılımcılar da moderatör ve yorumlayıcı olarak yer alacak.

Paneller İKSV ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlanırken, konferans süresince tüm oturumlar, canlı yayın ve sosyal medya kanalları üzerinden soru ve yorumlarla uzaktan katılıma açık olacak.

Kaynak: AA