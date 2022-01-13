Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı'nda ikinci dönem başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM), İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliği ile hayata geçirilen Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı'nda ikinci dönem 18 Ocak'ta başlayacak.

Sanat ve kültür disiplini başlıkları altında akademik anlamda kendisini geliştirmek isteyen sanatseverlere yönelik eğitim verilmesi amaçlanan programlarda Feride Çelik, Buket Şakarcan, Emre Erbirer, Saliha Yavuz ve Denizhan Özer gibi alanında önemli isimler eğitmen olarak yer alacak.

Programın ikinci dönemi "Sanat Kültür Yönetimi ve Kurumlar" başlıklı modül ile başlayacak.

Programın ilk modülünde müze, galeri ve kültür sanat dünyasına hazırlanmak için sanat yönetiminin tarihi, küratörlük uygulamaları, sanat kurumları yönetimi, koleksiyonlar, sergi tasarımı, bütçe ve finans, eğitim, yeni teknolojiler ve ziyaretçi deneyimini aktarmayı amaçlayan konular işlenecek.

Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.bausem.bau.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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