Sanat ve antika fuarına yoğun ilgi

Sanat ve antika fuarına yoğun ilgi 40 galeride 4 binin üzerinde eser sergileniyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan "Sanat ve Antika Fuarı"nda sanat eserleri ve antika objeler yoğun ilgi gördü.

Sanat ve antika fuarına yoğun ilgi

40 galeride 4 binin üzerinde eser sergileniyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan "Sanat ve Antika Fuarı"nda sanat eserleri ve antika objeler yoğun ilgi gördü.

Türk ve dünya turizminin gözde mekanı Bodrum, antika meraklıları ve sanatseverlere ev sahipliği yaptı. Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezindeki 4 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda resim, heykel, baskı, fotoğraf gibi sanat eserlerinin yanında antika objeler görücüye çıktı.

Yoğun ilginin olduğu açılışa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Açılışta konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, sanatseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek "Desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatın iyileştirici gücünün insanların bir araya getirmesini çok değerli bulduğunu ifade ederek "Bodrum'un kültür ve sanatla anılmasını, kendisini bu şekilde ifade etmesini istiyoruz. Şu anda Bodrum'un birçok yerinde kültür ve sanat faaliyetleri çok önemli bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

500'den fazla sanatçı ve antikacının katıldığı fuarda 40 galeride 4 binin üzerinde eser katılımcıların beğenisini kazandı. Fuarda özellikle antika eşyalar ilgi odağı oldu. Eskiden evlerde kullanılan dolap, süpürge, fincan, tabak gibi eşyaların yanı sıra antika süpürge, saat ve radyo ziyaretçilerin en çok ilgilendiği eserler arasındaydı. Fuarda kavramsal kolaj sanatçısı Burak Karavit'in yaptığı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir asrı aşan tarihinden önemli kesitleri tek bir eserde birleştiren Vakt-i Fener isimli eser ile hurdalardan yapılan heykeller de dikkati çeken çalışmalar arasındaydı.

Burak Karavit yaptığı açıklamada Vakt-i Fener isimli eser ile ilgili şunları söyledi:

"Ben bu projeye başladığımda Fenerbahçe arşivinden 2 milyona yakın görselle başladım. Fenerbahçe kulüp olarak tarihinde ilklere imza atarken ben de sanatçı olarak ilklere imza attım. Bunlardan bir tanesi birbirinden farklı 2 tane materyalin birleşiyor olması. Eserde Fenerbahçe tarihi kronolojik olarak saat 12.00 yönünden başlıyor ve daire çizerek yine saat 12.00 yönünde bitiyor. Kuruluşla başlayan hikaye şu anki başkanımız Ali Koç ile beraber bitiyor. Dediğim gibi 2 milyon görsel üzerinden eleyerek toplam 880 adet görseli 2 boyutlu kısımda bitirdim. Ortada eserin kalbi diye adlandırdığım, önünde de 3 boyutlu dediğimiz bir kinetiği var. Soldan sağa 5 geçiş yapıyor. Burada da 6 bin 600 görselle Fenerbahçe logosunu kolay olarak bitirdim. Fenerbahçe logosu soldan sağa Atatürk portresine dönüyor. Bu da dünyada bir ilk. 1907 adet koleksiyonerler için limitli olarak üretildi. Bir hafta evvel de lansmanı yapıldı. Şu anda satışta."

Fuar, 1 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür