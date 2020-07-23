Sanat tırı, tiyatroyu sanatsever Sancaktepelilerin ayağına götürüyor Sanat tırı, tiyatroyu sanatsever Sancaktepelilerin ayağına götürüyor Sancaktepe'de minikler, açık havada tiyatro keyfi yaşadı Sancaktepe'de tiyatro oyunlarının açık havada sahneleneceği sanat tırı, ilçenin mahallelerinde gezerek sanatseverlerle buluşmaya başladı.

Sanat tırı, tiyatroyu sanatsever Sancaktepelilerin ayağına götürüyor

Sancaktepe'de minikler, açık havada tiyatro keyfi yaşadı

İSTANBUL - Sancaktepe'de tiyatro oyunlarının açık havada sahneleneceği sanat tırı, ilçenin mahallelerinde gezerek sanatseverlerle buluşmaya başladı. Yaklaşık 15 kişinin yer aldığı ekiple yola çıkan sanat tırı, ilk durağında minik tiyatroseverlerle bir araya geldi.

Korona virüsle mücadelede yeni normal süreci ile beraber Sancaktepe'de kültür sanat etkinlikleri açık havada düzenlenmeye devam ediyor. Sancaktepe Belediyesi, belediye atölyelerinde iki haftada imal edilen sanat tırı ile tiyatroyu Sancaktepeli sanatseverlerin ayağına götürüyor. Yakın zamanda kendi tiyatrosunu hayata geçiren Sancaktepe Belediyesinin açık havada tiyatro keyfi sunan sanat tırının ilk durağı Veysel Karani Mahallesi oldu. Sanat tırı ile mahalleleri gezecek olan yaklaşık 15 kişilik tiyatro ekibi, burada minik tiyatrocularla bir araya geldi. Minikler ile aileleri, yaklaşık 1450 yıl önce Bizans döneminde yaptırılan ve bugün kalıntıları Sancaktepe sınırlarında yer alan Damatris Sarayı'nda çocukların yaşadığı maceraları konu edinen Sancak Takımı adlı çocuk oyununu zevkle izledi. İzleyicilerin oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilirken, oyun öncesinde izleyicilerin ateşleri ölçüldü.

Çocuğuyla beraber tiyatro oyununu izleyen bir vatandaş, "Evde kaldığımız bu günlerde Sancaktepe Belediyesine, bizleri düşünüp böyle güzel etkinlik düzenlendikleri için teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz çok eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA