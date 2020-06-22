Sanat Tarihi seminerleri evde devam ediyor
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Sanat Tarihi seminerleri evde devam ediyor

İstanbul Modern'in geçtiğimiz bahar dönemi ilk defa çevrimiçine taşıdığı yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, gördüğü yoğun ilgi üzerine yaz aylarında da devam ediyor.

Sanat Tarihi seminerleri evde devam ediyor
22.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:53

Atölye Modern bu yaz da sizinle!

COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruduğumuz yaz aylarında, her yerden erişebileceğiniz sanat tarihi dersleri sizi bekliyor.

Atölye Modern Çevrimiçi; sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri'ni yaz döneminde de evlere taşıyor. Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir bakış sunan seminerler, birbirini tamamlayan dört ayrı dersten oluşuyor.

Derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden tarihe bakmanın yöntemlerini barındırıyor. Sanat Tarihi Seminerleri, Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı derslerden oluşuyor.

Katılım belgesi veriliyor

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Atölye Modern Çevrimiçi semineri ücretli ve katılmlar kontenjanla sınırlı.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

Atölye Modern Çevrimiçi Yaz Programı

Ders 1: Modern Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

30 Haziran, 7, 14 Temmuz Salı günleri, 14:00 - 16:00

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi?

Bu ders, geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Antik Yunan'dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık tutar.

Ders 2: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile

13, 20, 27 Temmuz Pazartesi günleri, 14:00 – 16:00

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl baktı, nasıl betimledi ve yorumladı? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır?

Bu ders, sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda "sanatçı" olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işler. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatçıların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini konu edinir. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

Ders 3: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

5,12,19 Ağustos Çarşamba günleri, 14:00 – 16:00

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti?

Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden "gündelik yaşam" fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işler. 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğine ışık tutar.

Ders 4: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

17, 24,31 Ağustos Pazartesi günleri, 14:00 – 16:00

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir?

Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

Kaynak: Bültenler

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