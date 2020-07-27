Sanat Sokağı'nı arılar bastı
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Sanat Sokağı'nı arılar bastı

Sanat Sokağı'nı arılar bastıİZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı, arıların istilasına uğrarken, paniğe neden olan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

27.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:27

Sanat Sokağı'nı arılar bastı

İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı, arıların istilasına uğrarken, paniğe neden olan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Urla'nın hafta sonları en kalabalık noktaları arasında yer alan Sanat Sokağı, dün saat 19.00 sıralarında, binlerce arının istilasına uğradı. Bölgedeki bir kovandan geldikleri tahmin edilen arıları gören çevredekiler panik yaşadı. Bazı kişileri ise arı soktu. Sokakta tezgah açan bazı vatandaşlar, arıları su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Meraklı kalabalık arasındaki arıcılıktan anlayan bir kişinin kraliçe arıyı bir kolinin içine almasıyla, diğer arılar da kolide toplandı.

Kolide toplanan arıların bölgeden uzaklaştırılmasıyla, sokakta hayat normale döndü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile anbean görüntülendi.

Görüntülerde, sokağı gezen vatandaşların arıların yoğun olarak toplandığı bölgeden uzaklaşmaları ve esnafın da arılardan kurtulmak için çeşitli müdahalelerde bulunmaları yer aldı.

Sanat Sokağı'nı arılar bastı

Kaynak: DHA

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