Sanat Performance'ta Müzik Dolu Bir Hafta

Şehrin en sevilen eğlence mekanlarından olan Sanat Performance sahnesi, müzikseverlerle müzik dünyasının yıldızlarını buluşturmaya devam ediyor.

Son dönemin popüler indie rock gruplarından Son Feci Bisiklet, 1 Ağustos Çarşamba akşamı "Sanat Performance" sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Türkiye modern müzik tarihinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, 3 Ağustos Cuma akşamı "Sanat Performance" sahnesinde sevenlerine keyifli anlar yaşatacak.

Pop rock tarzının en iyi isimlerinden Emre Aydın, 4 Ağustos Cumartesi akşamı geniş repertuvarı ile müzikseverlere özel bir gece yaşatacak.

90'lar Türkçe Pop Partisi "Sanat Performance" Sahnesinde her Salı, hız kesmeden devam ediyor

90'ların Türkçe Pop parçalarını özleyenleri bir araya getirecek olan, sınırsız müzik, eğlence ve coşkunun bir arada yaşanacağı ve 90'ların yeniden hayat bulacağı 90'lar Türkçe pop partisinde müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak. "Türkçe pop partisi" Ağustos ayı boyunca her Salı 21.00'de 90'ların Türkçe Pop parçalarını özleyenleri bir araya getirecek.