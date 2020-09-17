"Sanat parkta" devam edecek
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"Sanat parkta" devam edecek

Kadıköy Belediyesi'nin, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlediği "Sanat Parkta" Festivali, 17 Eylül itibariyle kaldığı yerden devam ediyor

17.09.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:25

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açık ve kapalı mekânlarda tiyatro gösterimlerine ilişkin yayınladığı genelgesi üzerine Kadıköy Belediyesi'nin 4 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü Sanat Parkta Festivali'ne son verilmişti. Ancak tiyatrocular başta olmak üzere tüm sanat camiasının tepkileri üzerine Bakanlık 15 Eylül'de yeni bir genelge yayınlayarak bu kararından vazgeçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile etkinliklere yeniden izin vermesinin ardından Kadıköy Belediyesi, 17 Eylül tarihinden itibaren tiyatro gösterimlerinin yapılmasına devam etme kararı aldı. 14-15-16 Eylül tarihlerinde iptal edilen etkinlikler ise yeni tarihleriyle Mobilet üzerinden satışa çıkacak.

Kaynak: Bültenler

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