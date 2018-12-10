Sanat, kültür, turizm ve alışveriş Ürdün Türkiye festivalinde
Ürdün'ün zengin tarihi geçmişini ve kültürünü "Osmanlı – Türk Kültürü" ve "Made in Turkey kalitesi" ile buluşturmayı hedefleyen Türk Kültürü Tanıtım ve Ticareti Geliştirme Haftası, Türkiye ve Ürdün Turizm Bakanlıkları katkısı ile düzenlenecek.
10 Aralık 2018 Pazartesi 00:13
Ürdün'ün zengin tarihi geçmişini ve kültürünü "Osmanlı – Türk Kültürü" ve "Made in Turkey kalitesi" ile buluşturmayı hedefleyen Türk Kültürü Tanıtım ve Ticareti Geliştirme Haftası, Türkiye ve Ürdün Turizm Bakanlıkları katkısı ile düzenlenecek.