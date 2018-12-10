Sanat, kültür, turizm ve alışveriş Ürdün Türkiye festivalinde

Ürdün'ün zengin tarihi geçmişini ve kültürünü "Osmanlı – Türk Kültürü" ve "Made in Turkey kalitesi" ile buluşturmayı hedefleyen Türk Kültürü Tanıtım ve Ticareti Geliştirme Haftası, Türkiye ve Ürdün Turizm Bakanlıkları katkısı ile düzenlenecek.

Sanat, kültür, turizm ve alışveriş Ürdün Türkiye festivalinde

Ürdün'ün zengin tarihi geçmişini ve kültürünü "Osmanlı – Türk Kültürü" ve "Made in Turkey kalitesi" ile buluşturmayı hedefleyen Türk Kültürü Tanıtım ve Ticareti Geliştirme Haftası, Türkiye ve Ürdün Turizm Bakanlıkları katkısı ile düzenlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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