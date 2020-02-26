Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
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Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi

Ünlü iş insanı ve sanat koleksiyoneri Osman Çarmıklı, geçtiğimiz gün sanat danışmanı Selcan Atılgan ile Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41
Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi

Kısa bir süre önce Sandra Çavdar ve Koray Ariş'in "InDreams" kolektif sergisinin küratörlüğünü üstlenen dillerden düşmeyen koleksiyonuna yeni eserler katmak için, yurt içi ve yurt dışında ünlü galeri ve sergileri takip eden sanatçılarla bir araya gelen sanat danışmanı Selcan Atılgan ile Gina Restoran'da toplantı yaptı.

Edindiği bilgiler ile koleksiyonunu daha da genişletmeyi planlayan Osman Bey sanata ve sanatçıya olan değeri gösteren nadir koleksiyonerlerden biri. Yemek sonrası Kanyon Alışveriş Merkezin'den birlikte ayrılan ikili objektiflerimize böyle yansıdı.

Kaynak: Snob Magazin

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