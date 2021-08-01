Sanat ile lezzet bir arada
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Sanat ile lezzet bir arada

Sanat ile lezzet bir arada
Hürriyet - Haberler | Magazin

Amelie Galata Cafe, sanat dostu bir mekan. Burada ahşap üzerine kişiye özel kuklalar, seramik obje ve heykeller üretiliyor.

Amelie Galata Cafe, sanat dostu bir mekan. Burada ahşap üzerine kişiye özel kuklalar, seramik obje ve heykeller üretiliyor. Sanatla lezzetleri birleştirip konuklarına farklı bir tecrübe yaşatmayı amaçlayan Tugaycan Ertekin uzun yıllar yurtdışında yaşamış ve burayı da oradan aldığı ilhamla açmaya karar vermiş.

Ertekin "Seyahatlerimde gördüm ki ressamlar turizmin bir parçası. Sokak sanatçıları Paris sokaklarında ve Roma meydanlarında sanatlarını icra edip turizme katkı sağlar. Neden misafirlerimiz kahve içerken aynı zamanda hiç unutamayacakları bir tecrübe yaşamasınlar diye düşündüm ve ortaya Amelie Galata çıktı" diyor.

50 liraya portrenizi yaptırabilirsiniz ama kullanılan ürüne, işin zorluğuna ve detayına göre fiyat artıyor. Espresso, Türk kahvesi ve sıcak çikolatayla renklendirilen tablolar 200 ila 600 lira arasında değişiyor. Kafe ressamı Nadya Dabbaghchimokri "Yapılan resimleri görüp mutluluktan ağlayanlar oluyor" diyor. Bereketzade Mah., Hacı Ali Sok., No: 13A/ Instagram @amelie.galata

Kaynak: Hürriyet

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