Sanat için yazılan HİKAYE ALAÇATI'DA gerçek oldu

01.10.2019 15:09

Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği ile Baykuşhane Eğitim ve Sanat Kooperatifi Derneği işbirliği ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliklerin son günü,28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00' de başlayan kortej yürüyüşü ve ardından saat 20.00'de Alaçatı Amfitiyatro'da yapılan kapanış etkinlikleri ile son buldu.

"Rüzgar esti. Hayallere nefes, Alaçatı'ya ilham oldu. Değirmen sanatla döndü. Mardin, Şırnak ve Alaçatılı çocuklar 1'lik oldu." Çeşme Belediyesi desteği, Baykuşhane ve Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği ortak projesi ALAÇATI SANAT 1'LEŞMESİ, "Gelin, masalımıza rüzgâr olun." diye yazılan hikâye, Alaçatı'da gerçek oldu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Alaçatı Sanat Haftası, 'ALAÇATI SANAT 1'LEŞMESİ' temasıyla bir ilke imza atıldı. Şırnak ve Mardin Güzel Sanatlar Liselerinden davet edilen öğrenciler, Alaçatılı öğrenciler ile sanat için birleştiler. Alaçatı'nın her köşesinde beş gün boyunca birbirinden değerli sanatçıların sergilerinin yanı sıra gönüllü sanatçıların gözetiminde gerçekleşen atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, kendilerini sanatın farklı boyutlarında buldular.

28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayan kortej yürüyüşü ve ardından saat 20.00'de Alaçatı Amfitiyatro'da kapanış etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sanatçılar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Sahneye davet edilen Baykuşhane Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sekmen, "İstanbul'dan geldik. Dört gündür buralardayız ve müthiş bir masal hikâyesinin içerisindeyiz. Öncelikle Şırnak'tan ve Mardin'den kalkıp buralara gelen öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum, gerçekten bizi kırmadılar. Alaçatılı çocuklarımıza da teşekkür etmek istiyorum, bize ev sahipliği yaptılar. Mardin Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Faruk Hoca'm, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sedat Hoca'm, toplumun gizli kahramanları, sizlere çok teşekkür ediyoruz; desteğiniz ve birliğiniz için. Ayrıca Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Aslıhan Özgür'e ve tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. İstanbul ve İzmir'den gelen tüm Baykuşhane ekibine, takım arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, müthiş destekleri sayesinde buradayız. Çeşme Belediye Başkanı Sayın Ekrem Oran'a çok özel teşekkürler sunuyorum. Kendisine projeyi anlatmak için geldiğimizde, "Ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde yaklaştı. Gerçekten siyasetin çok üstünde bir desteği oldu bize, çok teşekkür ediyorum Sayın Ekrem Oran'a, özel destekleri için."dedi.

"ALAÇATI'YA SES DEĞİL SANAT GELSİN!"

Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Aslıhan Özgür, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Alaçatı Sanat Hafası'nın temasını belirlerken çocuklarla yola çıkalım istedik. Yönetim Kurulu Üyemiz Sevgili Ayça, bizi Pınar Bilgin ile buluşturdu. O, kendisine hayran olduğum bir arkadaşım. Onunla beraber Baykuşhane ile tanıştık ve bu tanışmadan sonra yolumuz bambaşka bir yere ulaştı. Burada gördük ki Alaçatı'nın tek ihtiyacı olan şey sanat.Alaçatı'ya ses değil, sanat gelsin ve sanat gelirken de gençlerimizden başlasın istedik. Alaçatı'da, Çeşme'de, bu bölgede, İzmir'de evet Güzel Sanatlar Lisesi var. Ayrıca bu bölgede ciddi bir potansiyel de var. Ama bu potansiyeli oluşturabilmek için bir itici güce ihtiyacımız vardı ve bize ilham veren itici güç, Şırnak ve Mardin Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri oldu. Biz yola çıkarken bir avuç insandık, toplam beş kişi yola çıktık. Fakat yolumuz devam ederken çoğaldık ve bir bütün olduk. İşin özünde hepimiz bir olduk, büyük bir kalp ve büyük bir can olduk. Bu büyük kalbi oluştururken Türkiye'nin bütün renklerini içimizde barındırdığımızı gördük."

"BİZ HEP BERABER BİR TÜRKİYE'YİZ!"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Alaçatı birleşmesinin ilkinde gerçekten çok duygulu çok güzel anlar yaşadık. Baykuşhane'ye ve sevgili derneğimize çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde -biliyorsunuz güneydoğumuzda ve güneyimizde, Suriye'de- çok büyük dramlar yaşanıyor. Ben her gün jandarma tarafından tutuklanmış 600 civarındaki Suriyeliyi buradan mülteci kamplarına -Menemen'e,Bayındır'a- göndermek zorunda kalıyorum. Biz bu acıları ülkemizde yaşamamamız için ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kardeşlik içerisinde; birbirimize sarılarak bu işi başarabileceğimize ben inanıyorum. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu unutmadan kuruluş ayarlarında biz bu işi başarabiliriz. İşte bu gün attığımız köprü,Mardin'den ve Şırnak'tan gelen kardeşlerimizle buradan kucaklaşan Alaçatılı kardeşlerimizin kurduğu köprü. Benim bahsetmek istediğim bu ve biz bunu başaracağız, biz hep beraber bir Türkiye'yiz!" dedi.

ALAÇATI SANAT 1'LEŞMESİ etkinlikleri süresince emeği geçenlere plaket töreninin ardından sahne alan Çizgi Sanat Akademisi Cindirella Balesi, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Vokalde Eliz Kapkın, gitarda Teoman Altan, saksafonda Poyraz Menteşeoğlu, klavyede Alp Önder Limoncuoğlu ve davulda Çağan Özkaya'dan oluşan İzmir'in en minik rock grubuZ-Kuşak, izleyenleri adeta büyüledi. Gecenin sonunda Haluk Polat Vokal ve Koro Grubu, en güzel ezgileri farklı yorumlarıyla seslendirdiler.

Kaynak: Bültenler