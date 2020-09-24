Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
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Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu

24.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:40

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu Sanat Güneş Zeki Müren ölümünün 24'cü yıl dönümünde Bodrum'daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu

MUĞLA - Sanat Güneş Zeki Müren ölümünün 24'cü yıl dönümünde Bodrum'daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.

Şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Zeki Müren, vefatının 24. yılın Bodrum'daki evinde mevlit okutuldu. Kumbahçe Mahallesi'nde müzeye çevrilen evinde okutulan mevlit Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez vatandaşlara kapalı düzenlendi. Mevlit Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın internete ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu
Sanat Güneşi'nin ölümünün 24'ücü yıl dönümünde evinde mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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