Sanat Fuarı'na Yeditepe Üniversitesi Rektöründen Ziyaret



Yeditepe Üniversitesi Rektöründen Contemporary İstanbul Sanat Fuarı Ziyareti

Bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya'nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de bir araya getirerek sanat izleyicisinin odak noktalarından biri olan Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nın açılışı dün gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Özlem Mutaf Büyükarman, Grafik Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Karakoç, Sanat Yönetimi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Marcus Graf ve Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Özer, Contemporary Sanat Fuarı İstanbul Sanat Fuarı'ndaydı. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Prof. Dr. Gülveli Kaya ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sanat organizasyonlarından biri olan Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nı ziyaretleri sırasında öğretim üyemiz Sinan Demirtaş'ın galerisinde bir araya geldi. Demirtaş'ın eserleri, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı ve galerilerde yer alan eserlerin konu edildiği sohbetlerin eşlik ettiği ziyaret, keyifli anlara sahne oldu.