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SANAT EVİ VE GÜLÜMSE KAFE,

Habermetre - Haberler | Toplum
SANAT EVİ VE GÜLÜMSE KAFE,

Otistik ve Down Sendromlu gençlerimizin çalışabileceği ve sosyalleşebileceği 'Engelsiz Kafe" projemizi hayata geçireceğimiz tarihi binanın restorasyonu tamamladı.

Otistik ve Down Sendromlu gençlerimizin çalışabileceği ve sosyalleşebileceği 'Engelsiz Kafe" projemizi hayata geçireceğimiz tarihi binanın restorasyonu tamamladı. Ancak Pandemi nedeniyle uygulamaya geçilemedi.

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Otistik ve Down Sendromlu gençlerimizin çalışabileceği ve sosyalleşebileceği 'Engelsiz Kafe" projemizi hayata geçireceğimiz tarihi binanın restorasyonu tamamladı. Ancak Pandemi nedeniyle uygulamaya geçilemedi.

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