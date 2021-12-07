Otistik ve Down Sendromlu gençlerimizin çalışabileceği ve sosyalleşebileceği 'Engelsiz Kafe" projemizi hayata geçireceğimiz tarihi binanın restorasyonu tamamladı. Ancak Pandemi nedeniyle uygulamaya geçilemedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR DİĞER PROJELER 4 EYLÜL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ, YEŞİLKENT SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ, SANAT EVİ VE GÜLÜMSE KAFE, BOZÜYÜK ÇARŞI MEYDAN PROJESİ, SARAYCIK KAVŞAĞI YENİ KARAYOLU BAĞLANTI KÖPRÜSÜ, CAN SUYU AİLE SİGORTASI PROJESİ, ÜCRETSİZ SU PROJESİ,

Otistik ve Down Sendromlu gençlerimizin çalışabileceği ve sosyalleşebileceği 'Engelsiz Kafe" projemizi hayata geçireceğimiz tarihi binanın restorasyonu tamamladı. Ancak Pandemi nedeniyle uygulamaya geçilemedi.

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